تركيا: الوقت كفيل بإثبات قوة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

اردوغان: الوقت سيحكم إذا كان اتفاق وقف النار في ليبيا سيصمد
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اردوغان: الوقت سيحكم إذا كان اتفاق وقف النار في ليبيا سيصمد
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ابعد ياشيطان ابعد يااردوغان فثروات الشعب الليبى بعيدة عن شنبك وكفاية عليك ما نهبته من اموال المصرف المركزى على يد اللص الكبير ..اشرب من البحر ياحمار
اطماع اردوغان فى ليبيا تبخرت عند الخط الاحمر لو تخطاه لاحترق بينما الجيش الوطنى بدعم مصرى قادر على اختراقه فى حالة فشل الحلول السلمية التى تعنى خسارة اردوغان ايضا !!!
تركيا+امريكا =الناتو ويعتقدون ان وجودهم تارىخى وشرعي اذا ستخرج روسيا ومن سلك فلكها من المشهد الليبي بخفي حنين!.
أضف تعليقـك