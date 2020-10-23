ليبيا الان

تركيا: الوقت كفيل بإثبات قوة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اردوغان: الوقت سيحكم إذا كان اتفاق وقف النار في ليبيا سيصمد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ابعد ياشيطان ابعد يااردوغان فثروات الشعب الليبى بعيدة عن شنبك وكفاية عليك ما نهبته من اموال المصرف المركزى على يد اللص الكبير ..اشرب من البحر ياحمار

    رد

  • اطماع اردوغان فى ليبيا تبخرت عند الخط الاحمر لو تخطاه لاحترق بينما الجيش الوطنى بدعم مصرى قادر على اختراقه فى حالة فشل الحلول السلمية التى تعنى خسارة اردوغان ايضا !!!

    رد

  • تركيا+امريكا =الناتو ويعتقدون ان وجودهم تارىخى وشرعي اذا ستخرج روسيا ومن سلك فلكها من المشهد الليبي بخفي حنين!.

    رد