منظمة حقوقية: وقف النار الدائم خطوة للتسوية الشاملة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار دائم بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف صباح اليوم الجمعة.

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار دائم خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، معربة عن ترحيبها ودعمها لجميع المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيون جراء الأزمة السياسية والاقتتال والحروب، التي طال أمدها ما انعكس بشكل سلبي كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية التي يعانيها المواطنون في ليبيا.

كما ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهود والمساعي الكبيرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، من أجل تحقيق السلام والاستقرار ووقف الاقتتال والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.