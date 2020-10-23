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إردوغان يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توصل وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وقال إن الاتفاق لم يُبرم على مستوى عالٍ كالاتفاقات السابقة، حسب تصريح صحفي نقلته قناة «تي آر تي» التركية، اليوم الجمعة.

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وتابع: «لا نعلم مدى جدية التعهد بانسحاب المرتزقة كمجموعات فاغنر من ليبيا، لكن كما سمعنا جميعا هناك خطوات بدأت من خلال تلك الاتفاقية»

وأعلنت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا تتويج محادثات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في البلاد، حيث جرت مراسم التوقيع في جنيف ظهر اليوم.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انت ياردوغان مجرد كلب لترامب وما يقوله الامريكان ينفذ رغم انفك وهم يقولون خروج المرتزقة وفاغنر وبما ان فاغنر اوهام فان الكلام على المرتزقة وبخروجهم لن يكون لك اى وزن فى ليبيا

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  • ما أصح مخاريقك يا خروف يا مصنن… على أساس مش داير شي ولا جايب نفايات وكنايس الخوارج والزنادقة واللقطاء والأوباش باش يعفس في ليبيا ولد الكلب هالصرصري الساقط الكريه الوبش.

    إن لم تستح فقل ما شئت 🤬🤬😡😡😠😠

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