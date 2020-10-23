بلدية غات تقف على آخر الإجراءات لاستقبال رحلات جوية بمطار المدينة

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اطلع عميد بلدية غات موسى السنوسي المهدي رفقة أعضاء المجلس البلدي ومدير مديرية الأمن غات ورئيس وحدة الرقابة الدولية ورئيس هيئة السلامة المدنية على كل الإجراءات داخل مطار غات الدولي استعدادا لافتتاحه.

وناقش عميد بلدية غات وأعضاء المجلس البلدي مع مدير مطار غات استعدادات إدارة مطار غات الدولي والمرافق التابعة له لاستقبال أولى الرحلات الجوية خلال المدة القادمة.

واستعرض عميد البلدي كل الإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الفرق المكلفة بأعمال أثناء رحلات الطيران.