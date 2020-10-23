“وليامز” تُجيب على سؤال 218 حول اتفاق وقف إطلاق النار

مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز:

– الوفدان العسكريان اتفقا على إخراج المرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر

– الاتفاق ينص على إنشاء غرفة عمليات مشتركة للشرطة وقوة عسكرية محدودة من عسكريين نظاميين

– الوفدان العسكريان اتفقا على تصنيف الجماعات المسلحة تمهيدا لدمج أفرادها بمؤسسات الدولة

– الوفدان العسكريان اتفقا على إعادة تشكيل القوات المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية

– الوفدان العسكريان طلبا من البعثة الأممية رفع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن لاعتماده وضمان التزام الجميع به

– اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لبدء أعمال اللجان الفرعية المسؤولة عن توحيد المؤسسة العسكرية والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب ودمج المسلحين ومتابعة مغادرة المرتزقة والترتيبات الأمنية

– سنرفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لهذا الاتفاق

– المسار الاقتصادي سيركز قريبا على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في مقدمتها المصرف المركزي ونبحث إدارة إيرادات النفط مع خبراء ليبيين

– اللجان المشتركة ستعمل تحت مظلة المشاورات العسكرية بالتزامن مع سير المحادثات السياسية

– لدينا الخبرة الكافية لدعم خطوة تصنيف الجماعات المسلحة تمهيداً لإدماجهم بمؤسسات الدولة

رداً على سؤال 218، ستيفاني وليامز: تواصلنا مع مختلف الشرائح في ليبيا منذ نحو شهر والكل طالب بإجراءات انتخابات تنهي هذه المرحلة الانتقالية وهذا يُحتم علينا تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة بسلطة محدودة وولاية محددة

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