مشاكل الجنوب على طاولة “عقيلة” ووفد مشايخ “المقارحة”

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وفدًا من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة “المقارحة”؛ لبحث الوضع السياسي في البلاد، والمشاكل التي يعاني منها الجنوب الليبي.

وقد حضر اللقاء، الذي عقد في مدينة القبة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومه، وعضو المجلس الهادي الصغير؛ وتناول اللقاء مبادرة المستشار صالح لإنهاء الأزمة الليبية، والمشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب وسبل معالجتها.

وأكد “صالح” على ضرورة توفير كافة متطلبات أهالي الجنوب، والعمل على تذليل وإنهاء كافة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، كما أشاد وفد قبيلة “المقارحة”، بجهود رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية؛ مؤكدين دعمهم لمبادرته.

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