«وسائل إعلام تبث من تركيا» تسمي وفد الجيش الليبي بـ «مليشيات حفتر» خلال نقلها «اتفاق جنيف»

رغم توقيع اللجنة العسكرية 5+5 على وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، اليوم الجمعة، إلا أن وسائل الإعلام التابعة للإخوان والمناصرة للمليشيات، تعمدت استخدام خطاب الكراهية والعنف وتأجيج المشاعر، إذ حرصت على وصف رئيس وفد القوات المسلحة العربية الليبية بـ«رئيس وفد المليشيات”.

وأطلقت بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإخوان، على اللواء مراجع العمامي رئيس وفد الجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية 5+5، «رئيس مليشيات حفتر» خلال تغطيتها لأحداث توقيع اتفاق جنيف الذي تم اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية جنيف.

وعمدت قناة «ليبيا الأحرار»، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا والتي تبث من تركيا” المدعومة ماليا من قطر، المملوكة للمدعو سليمان دوغة، على استخدام جملة «رئيس وفد مليشيات حفتر مراجع العمامي»، أما شبكة الرائد الإعلامية التابعة أيضا جماعة الإخوان المسلمين وصفته بـ”رئيس وفد حفتر” وكذلك موقع “عين ليبيا” بينما تجاهلته «قناة فبراير» عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وتمسك المتحكمون في المنصات الإعلامية التابعة للإخوان بخطاب الكراهية والعنف، وظهر ذلك خلال اعتقال محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في ساعة متأخرة من الثلاثاء الماضي، بسبب قراره بوقف تلك الخطابات ورفع شعار «بركان الغضب» من القنوات الفضائية استجابة لمطالب لبعثة الأممية في ليبيا، وفقا لما ذكرت أسرته.

وانتهت اليوم الجمعة، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبها أثنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على التزام الأطراف المشاركة للتوصل لاتفاق يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا للشعب الليبي.

وعبرت “ويليامز” عن أمنيتها أن يمكن اتفاق وقف إطلاق النار المهجرين في الداخل والخارج من العودة إلى بلادهم وبيوتهم، مشيرة إلى أنه أمامنا الكثير من الأسابيع المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.