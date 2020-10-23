ويليامز: إعطاء مهلة 3 شهور لمغادرة كل المقاتلين الأجانب لليبيا

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة إن اتفاق اللجان العسكرية الليبية المشتركة بجنيف على وقف إطلاق النار في ليبيا سيكون فرصة لعودة النازحين من الخارج.

وأعلنت ويليامز، في في كلمة لها عقب التوقيع إعطاء مهلة 3 شهور لمغادرة كل المقاتلين الأجانب لليبيا، مشيرة إلى أنه تم، الاتفاق على تكوين غرفة عمليات بها قوة عسكرية مشتركة من الجيش وقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

ولفتت ويليامز إلى أن توقيع الأطراف الليبية للاتفاق في جنيف يمثل علامة مهمة للشعب الليبي.

وشددت ويليامز، على أنه يجب الاستمرار في العمل على تذليل الصعاب التي تسبب بها النزاع في ليبيا، مؤكدة أن اللجان العسكرية الليبية قامت بواجبها، داعية الأطراف السياسية للقيام بدورها الآن

وكشفت ويليامز، أن منشأتي رأس لانوف والسدرة ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج قريبا

وأكدت ويليامز، أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية طلبا من الأمم المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار، مبينة أن الطرفين اتفقا على الانسحاب عسكريا من سرت والجفرة وكافة الجبهات

وأفادت ويليامز، بأنه سيتم عقد اجتماعات لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا.

وأعربت ويليامز عن أملها أن تدعم الأطراف الدولية اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف العسكرية الليبية

من جانبه قال أحمد أبو شحمة رئيس وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف، أن الاتفاق سيكون السبب لبدء عملية حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا السياسيين في ليبيا ليكونوا يد واحدة ولا تجذبهم الأحزاب لتحقيق الاستقرار العسكري والسياسي

في المقابل ذلك قال العمامي رئيس وفد الحوار التابعة للجيش أن اتفاق اللجنة العسكرية سيدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

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