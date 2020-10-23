تصاعد الوضع الوبائي لكورونا في الخمس

قالت مصادر لجنة مجابهة كورونا بالخمس، إنه تم تسجيل عدد 1201 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا داخل بلدية الخمس.

وأوضحت بأن مراكز العزل بالبلدية سجلت دخول عدد 213 حالة إصابة مؤكدة وحالات اشتباه، وخروج 136 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وتماثلت للشفاء.

وقالت بانه يوجد حاليا بالمركزين عدد 17 حالة منها 10 حالات في أقسام الإيواء و7 بقسم العناية وتوفيت 36 حالة بالمركزين و21 حالة خارج مراكز العزل.

هذا ويستمر مركز الكشف بالعيادات المجمعة في تقديم خدماتهم للمرضى، وفرز الحالات وملاحظة حالات الاشتباه، وقد تم زيادة عدد أسرة استقبال حالات الاشتباه والكشف لتصل إلى 10 أسرة في كل مركز كشف.

فريق الرصد والتقصي يواصل سحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة وتسليم نتائج المسحات الخاصة بفيروس كورونا والتي يتأخر وصولها بسبب حجم العمل الحاصل في المختبر المرجعي.

ويقوم الفريق ايضا بإصدار تقارير الشفاء للمرضى حسب البروتوكول الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.