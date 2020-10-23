ننشر النص الكامل لبنود إتفاق جنيف لوقف إطلاق النار

ليبيا – أعلنت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الجمعة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية – في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

البعثة وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت:”تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

هذا ونقلت البعثة الأممية عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز.

وفي مايلي النص الكامل للإتفاق وبنوده :

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