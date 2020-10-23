شلوف: على المجتمع الدولي تفعيل وقف النار الدائم بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

23 October, 2020

أكد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أنه يتوجب على المجتمع الدولي العمل على إثبات إرادته لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

وقال شلوف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”متى ما جلس العسكريون النظاميون الليبيون فلاشك أن الاتفاق هو الأمر المتوقع والمأمول وهذا حصل سابقا في اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة منتصف مارس 2018، لكن تظل المخاوف أن يحدث ما حدث مع اتفاق القاهرة وأن ترفضه الميلشيات وأنقره وتعيق تنفيذه”، بحسب تعبيره.

وأضاف شلوف، :”بحسب طلب اللجنتين سيتحول اتفاق جنيف اليوم إلى قرار من مجلس الأمن، وعلى المجتمع الدولي أن يثبت إرادته لتفعيل الاتفاق، وأن يمنع إعاقته حتى لا يصبح كسابقاته من الترتيبات الأمنية التي لم تنفذ وصارت مجرد حبر على ورق”، على حد قوله.

يشار إلى أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعلنت اليوم الجمعة، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار دائم بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية – في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

” style=”height: 452px;”>