ديوان المحاسبة يوجه بالتحقيق مع رئيسه في تهم إهدار وتلاعب بالمال العام

وجه ديوان المحاسبة خطابا إلى لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بشأن التحقيق مع رئيس الديوان خالد شكشك، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة عند التحقيق مع شكشك.

وقال الديوان في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الجهات الواردة بالقرار المذكور متورطة في عمليات إهدار وتلاعب بالمال العام واكتنفت تصرفاتهم شبهات فساد محالة لمكتب النائب العام كما توضح التقارير المرفقة.

وأضاف الديوان أنه مارس اختصاصاته المسندة له بالقانون حيال تصرفات هذه الجهات وغيرها، واتخذ إجراءات احترازية مخولة له بموجب نصوص قانونية.

وأشار الديوان إلى انه مستعد لتقديم إحاطة لمجلس النواب بخصوص مخالفات وشبهات الفساد المتورطة فيها هذه الجهات عند طلبهم.

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