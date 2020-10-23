عن وثائق كلينتون.. مسؤول سابق: سياسة المؤامرات ليست جديدة على قطر

أثارت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، موجة من الجدل على الساحة الليبية الدولية، لما كشفته من تفاصيل حول تدخل الإدارة الأمريكية وبعض الدول في دول عربية أثناء فترة “الربيع العربي”، ولمزيد من التفاصيل حول وثائق كلينتون وما كشفته في ليبيا وتأثيرها في الموقف الليبي، كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية حسن الصغير، وإلى نص الحوار

كيف تابعتم ملف رفع السرية عن وثائق كلينتون، وما قيمة هذه الوثائق؟

التداول الإعلامي والحديث عن رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، والذي يأتي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعطى هذه الرسائل زخم، فهذه الإيميلات ليست بالجديدة، ولم يتم كشف إيميلات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية تحديدا، ولكن هذه الإيميلات مكشوف عنها منذ 2015، ولكن الانتخابات الأمريكية أعطت هذه الإيميلات زخم أكبر، فالوثائق أو الإيميلات بعضها ذات أهمية وبالتحديد التي تنقل وجهات نظر أو معلومات ما بين الإدارات الأمريكية سواء وزارة الخارجية أو السفارات بالخارج هذه تحظى طبعا بأهمية خاصة، وبعض تلك الإيميلات أو أغلبها يتبادل معلومات غير مؤكدة المصدر.

ما هي خيوط المؤامرة على ليبيا التي كشفتها الوثائق؟

الوثائق كشفت تحالف إدارة الديمقراطيين مع تيارات الإسلام السياسي ليس في ليبيا فقط بل في المنطقة بأسرها وحول العالم، وهي معلومة ليست بالجديدة فالإدارة الأمريكية أو إدارة الديمقراطيين تحديدا والبريطانيين هم عرابي هيمنة الإسلام السياسي على دول بعينها في المنطقة، ونشير هنا لـ الإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان المصنفة إرهابيا في ليبيا.

برأيك.. هل تمثل هذه الوثائق ضربة لجماعة الإخوان؟

“ضربة سياسية للإخوان المسلمين”، بداية أنا لست مقتنع بأن الإخوان المسلمين يتعاملون بـ “السياسة” حتى يكون من الممكن أن يضربوا سياسيا، فالإخوان المسلمين هم عبارة عن “تنظيم إرهابي” ينتهج العنف في فكره، وفي ممارسته، وحتى في دخوله إلى العمليات الانتخابية نلاحظ أنه دائما كان هناك تلويح منهم باستخدام القوة سواء في السلطة وفي حالة خسارة السلطة، ولذلك وصف ذلك بالخسارة أو بضربة سياسية لهم لا يجوز، فالإخوان تنظيم إرهابي وهذا من وجهة نظري.

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ما هو الدور الذي لعبته قطر في التآمر على ليبيا؟

طبعا بعض الدول كقطر تعتبر هي الوكيل الإقليمي العربي لهذا التنظيم أو لـ”جماعة الإخوان”، ونرى أن قطر اليوم هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتضن قيادات التنظيم المطلوبة في دولها، وقطر ليس بجديد على سياستها بالمنطقة المؤامرات، رأينا مؤامرات في السابق خارج تنظيم الإخوان المسلمين، مثلا مع نظام القذافي، كما أن قطر كانت تتآمر على السعودية وعلى عدة دول خارجية، وقطر تلعب دور محسوب ومرسوم لها من قبل الإدارات الديمقراطيين المتعاقبة والإنجليز تحديدا.

برأيك.. هل ستتم محاسبة الأسماء التي كشفت الوثائق عن تورطهم في هدم ليبيا؟

الأسماء المتورطة ليست متورطة بمعلومات أو متورطة بوصفهم كتابعين للإدارة الأمريكية حينها، ولكنها أسماء متورطة في الدم الليبي، ومتورطة قبل ذلك في الانضمام لتنظيمات إرهابية حتى قبل 2011، سجن بعضها في السابق، وبعد مشاركتهم في أحداث فبراير 2011، أصبحوا يتملكون أدوات السلطة، والمال، والأرض، للعلب أدوار أكبر متجاوزة للحدود الليبية، وقد رأينا ذلك في سوريا، ومالي، واليمن، ومصر، وتونس، وكذلك أغلب الأسماء المذكور أمثال الصلابي، وبلحاج، وغيرهم، هؤلاء متورطين في تنظيمات سرية تمول العنف بالمال والسلاح.

ما مدى تأثير هذه الوثائق في العملية السياسية القادمة في ليبيا؟

للأسف العملية السياسية المقبلة لازالت ترى في بعض هذه الأسماء أو تحاول أن تفرضها كشريك سياسي، وهنا نستغرب من موقف الإدارة الأمريكية الحالية أو البعثة الأممية والقائم بالأعمال بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز، من إشراك بعض الأسماء الإرهابية في رسم خارطة الطريق الليبية، وهنا نلاحظ التناقض في الموقف الأمريكي أو تناقض الأجندة الأمريكية المتجاوزة للإدارة الحالية ونرى الاستمرارية اللامنطقية من طرف إدارة ترامب تجاه الملف الليبي.