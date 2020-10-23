المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تُحدد موعدًا لرحيل “المرتزقة” من ليبيا

جينيف 23 أكتوبر 2020 (وال)- قالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة الجمعة، إن جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المفترض أن يُغادروا ليبيا في غضون 3 أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت ستيفاني وليامز – في مؤتمر صحفي عقد توقيع الاتفاق – أن هناك “مؤشرات جيدة على أن المنشأتين النفطيتين في رأس لانوف والسدرة؛ ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة”.

ووقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة، الجمعة، اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقالت ستيفاني وليامز في حفل توقيع الاتفاقية: “كان الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان”.

وتابعت ستيفاني وليامز: “أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع القادمة، من أجل تنفيذ التزامات الاتفاقية، ومن الضروري مواصلة العمل في أسرع وقت ممكن؛ من أجل التخفيف من المشاكل العديدة التي تُواجه الشعب الليبي بسبب هذا الصراع”.

وتابعت ستيفاني وليامز: “علينا أن نمنح الناس الأمل في مستقبل أفضل”، معربة في الوقت ذاته عن أملها في أن ينجح الاتفاق “في إنهاء مُعاناة الليبيين، والسماح للنازحين بسبب الصراع بالعودة إلى ديارهم”.(وال- جينيف) ر ت

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