طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وجنزور

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 421 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 85 حالة، ثم جنزور بـ49 حالة، و34 حالة في الزاوية المركز، و27 حالة في غريان، و22 حالة في زليتن، و17 حالة في المنشية الجميل، و12 حالة في النواحي الأربع، و9 حالات في صبراتة والجفارة، و8 حالات في زلطن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

واكتشفت 7 حالات في أجدابيا، و6 حالات في كل من سبها والقره بوللي، و5 حالات في كل من الزنتان وسواني بن آدم، و4 حالات في كل من رقدالين والزاوية الجنوب ودرج وكاباو.

إضافة إلى 3 حالات في كل من الخمس ويفرن والسبيعة وقصر الأخيار والرحيبات، وحالتين في كل من بنت بية وظاهر الجبل، وحالة واحدة في كل من الرياينة الزاوية الغرب والشاطئ وجادو والشويرف والقلعة وترهونة.

وتماثل للشفاء 562 مصابا، منهم 439 حالة في طرابلس، و12 حالة في النواحي الأربع، و11 حالة في باطن الجبل، و19 حالة في غريان، و7 حالات في كل من أجدابيا والزاوية المركز، و8 حالات في غدامس، و6 حالات في زليتن، و52 حالة في مصراتة، وحالة في الزنتان، بينما توفى 6 آخرين، منهم حالة واحدة في كل من مصراتة وصبراتة والقره بوللي وأجدابيا، وحالتين في النواحي الأربع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا