بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف.. بوشحمة: كفانا معاناة وسفك دماء وانقسامات

أكد أحمد أبوشحمة رئيس وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة -في محادثات اللجان العسكرية (5+5) المنعقدة في جنيف- أن اتفاق وقف إطلاق النار سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المعيشي في ليبيا خاصة في المنطقة الجنوبية، قائلا :” يكفي الليبيين معاناة، ونزيف دماء، وانقسامات”.

وقال بوشحمة خلال كلمته -عقب توقيع اتفاق وقف النار بمقر الأمم المتحدة-، “إن اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف للنزاع المسلح ووقف لنزيف الدماء وسيحقق الاستقرار والأمن في ليبيا”.

وأضاف بو شحمة، “أن المؤسسة العسكرية ستكون اليد التي تضرب بقوة كل من يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا”، داعيا السياسيين في ليبيا إلى العمل بيد واحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا.

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