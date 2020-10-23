مؤسسة النفط تستعرض الميزانية التقديرية لشركة “مبروك”

بحث المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماعها رفقة شركة “مبروك للعمليات النفطية”، سير عمل الشركة والاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر المصاحب للسنوات العشر القادمة؛ إضافة إلى بحث نشاطات الحفر التطويري وصيانة وإصلاح الآبار ومناقشة الميزانيات المعتمدة للشركة خلال هذا العام.

واستعرض المجتمعون الميزانية التشغيلية المعتمدة والمصروفات الفعلية في العام 2020، للأبواب الأول والثاني والثالث للشقيّن العادي والتنموي.

وشارك في الاجتماع، رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة “مبروك للعمليات النفطية”، وعدد من الإدارات المختصة التابعة المؤسسة الوطنية للنفط

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