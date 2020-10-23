سفارة ليبيا بالفاتيكان: نطالب الأجهزة الرقابية بتحديد الأشخاص المتورطين بتهم الفساد وسنوات توليهم

أشادت السفارة الليبية لدى الفاتيكان بما قام به ديوان المحاسبة من تحقيق مع مسؤولين بشأن اختلاس أموال وتلاعب بالمال العام تورط فيها مسؤولون من ليبيا في روما.

كما عبرت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بهذه الخطوة التي تهدف للمحافظة على المال العام وبمحاسبة الفاسدين في الداخل والخارج.

وأعربت السفارة عن استيائها من نشر الخبر دون تحديد للأزمان والأشخاص المتورطين في هذه التهم، الأمر الذي يوهم بأن المجودين في الوقت الحالي في السفارة هم المتهمون.

وطالبت السفارة الأجهزة الرقابية بتحديد الأشخاص المتورطين والسنوات التي وقعت فيها المخالفة، حتى لا يلتبس الأمر على الناس.

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