الحراثي: ليبيا والطفرة الثالثة لكورونا.. دروس العالم المستفادة

وجه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، مجموعة من التساؤلات حول إمكانية تصدي الحكومات الليبية للموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

وقال الحراثي، في تدوينة بعنوان (ليبيا والطفرة الثالثة لجائحة كورونا.. ودروس العالم المستفادة)، :”تصاعدت الاحتجاجات ضد الإغلاق في جميع أنحاء العالم، وماذا تفعل حيال ذلك مع استمرار جائحة القرن الفيروسية، تتزايد الاحتجاجات ضد قيود الإغلاق في جميع أنحاء العالم، هنا كيف يجب أن تستجيب الحكومات الليبية (الرئاسي والمؤقتة)، بدت موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عصفت بالسياسة العالمية على مدى العقد الماضي، في البداية كانت إجراءات الإغلاق وسياسات التباعد والعزل والحجر، ولا سيما أوامر البقاء في المنزل والقيود المفروضة على التجمعات الجماهيرية، لهذا أوقفت كل الاحتجاجات السياسية في كل بلد”، بحسب وصفه.

وتابع الحراثي، :”مع ذلك، ومع استمرار الوباء، أدت العلاقة المتوترة بشكل متزايد بين الحكومات والمواطنين في العديد من الدول إلى عودة المتظاهرين إلى الشوارع. في حين أن العديد من الاحتجاجات المتجددة تعكس الغضب من قضايا مألوفة مثل الفساد والقمع السياسي والصعوبات الاقتصادية، الأمر شكل اتجاهًا جديدًا صارخًا على قدم وساق: يتحدى المواطنون علانية إجراءات الصحة العامة التي اتخذتها الحكومات لإبطاء انتشار الجائحة. منذ مارس، استهدفت أكثر من 60 احتجاجًا كبيرًا في 30 بلدا قيودًا على الجائحة. ظهرت مثل هذه المظاهرات في كل منطقة من مناطق العالم، ليس فقط في البلدان الغنية مثل أستراليا وألمانيا والولايات المتحدة، ولكن أيضًا في الدول الفقيرة مثل البرازيل والمكسيك ونيجيريا”، على حد قوله.

وأضاف الحراثي، :”علاوة على ذلك، حصل انتفاضات مناهضة للإغلاق في دول ذات أنظمة حكم مختلفة تمامًا مثل الديمقراطيات الغربية الليبرالية على حد سواء. حدثت هذه الانفجارات الشعبية بشكل عام على موجتين: الأولى في أبريل ومايو ظهرت بعد فترة وجيزة من انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، والثانية بدأت في أوائل أغسطس كرد فعل على تمديد إجراءات الصحة العامة. كما أوضحت المظاهرات الكبيرة خلال الشهر الماضي في مناطق متعددة، فإن وتيرتها تتسارع. السؤال ماذا تنظر حكومات ليبيا الموقرة لكي تتصدي للموجة الثالثة لجائحة القرن الكورونية، وهل هذه الجائحة سوف تسهم في لملمة اشلاء ليبيا المترامية الأطراف وطنا وأرضا ونظاما؟ وتكون كورونا مفتاح الحل لأوضاع الليبيين؟”، بحسب تعبيره.