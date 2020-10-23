الوطنية لحقوق الإنسان: اتفاق وقف إطلاق النار الدائم خطوة للتسوية الشاملة في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار دائم بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف صباح اليوم الجمعة. وأكدت اللجنة في بيان، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، معربة عن ترحيبها ودعمها لجميع المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيون جراء الأزمة السياسية والاقتتال والحروب، التي طال أمدها ما انعكس بشكل سلبي كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية التي يعانيها المواطنون في ليبيا.

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