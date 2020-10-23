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مصرف الأمان يُتيح خدمة فتح حساب جارٍ “إلكترونياً”.. ويحدد الشروط

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان في بيان نشره عبر منصته الرسمية عن إمكانية فتح حساب جاري إلكترونياً “أونلاين” بواسطة خدمة Customer Onboarding الجديدة.

وأفاد المصرف بأن هذه الخدمة تتم عن طريق تطبيق أمان موبايل الرقمي المدعوم من شركة أوراكل العالمية، موضحا أنه يجب أن تستوفى في المتقدم على هذه الخدمة جميع الشروط المتمثلة في الرقم الوطني، و أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة لحسابات البالغين، وأنه يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل خاصا بمقدم الطلب ومسجلا باسمه، وأن لا يكون المتقدم عميلا حاليا في المصرف.

وأشار المصرف في ذات البيان إلى أن المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية هي وثيقة الرقم الوطني، صورة ملونة من إثبات الهوية “جواز السفر” .

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للمصرف وفي إطار محاربة الازدحام وتفادي نقل العدوى بالفيروس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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