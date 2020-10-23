تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل خمس وثلاثين إصابة جديدة بكورونا أمس الخميس، وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في مصراتة بلغ أربعة آلاف وثلاثمئة وسبعين، منها ألف ومئة واثنتان وعشرون حالة نشطة، كما سجلت البلدية ثلاثة آلاف ومئة وثمانيا وعشرين حالة شفاء، ومئة وعشرين حالة وفاة.

من جانبه أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قيامه أمس بسحب أربعمئة وأربع وسبعين مسحة أنفية بلعومية، منها ثلاثمئة وتسعون مسحة من داخل مقره.

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