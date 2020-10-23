السراج :وقف إطلاق النار يمهد الطريق أمام المسارات الاقتصادية و السياسية

رحّب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ، فائز السراج، اليوم الجمعة ، باتفاق وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق أمام المسارات الاقتصادية و السياسية.

ودعا السراج، إلى الاتفاق على مسار يقود سريعا إلي الانتخابات، واصفا إياه بأنه الاستحقاق الذي سينهي أزمة الشرعيات التي أنهكت البلاد.

وقال السراج إن اتفاق وقف إطلاق نار دائم، يحقن الدماء، ويرفع المعاناة عن المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية ،مجدّدا التأكيد على ضرورة بناء الدولة المدنية الحديثة مطالبا الجميع بأن يدركوا أنه لا بديل عن التفاهم والتوافق وإنهاء الانقسام السياسي.

وأكد السراج، أن دعوات السلام يجب أن لا تهمل قضية المساءلة، مؤكدا أنه لا تساهل مع من ادعى انه ارتكب جرائم حرب وخلف المقابر الجماعية والألغام قبل انسحابه، وذلك على حد قوله.

و تضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف 12 بندا.

وشملت بنود الاتفاق، إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد ،مع اتفاق تام ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش الليبي والجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، والموقع عليه أدناه من قبل ممثليهم المفوضين وبشهادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

بالإسناد إلى وساطة الأمم المتحدة المدعومة من الدول المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد بتاريخ 19 يناير 2020، وسعيها الدؤوب لوقف أعمال العنف والأزمة الإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع المسلح في ليبيا، وبالإسناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2310 لسنة 2020، والذي دعا في فقرتيه الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى التوصل إلى اتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار والالتزام به.