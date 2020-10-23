تركيا تُسجّل رقما قياسيا من صادرات الأثاث إلى ليبيا

تتوقع تركيا أن تسجل رقما قياسا في صادرات الأثاث إلى ليبيا خلال عام 2020 لتبلغ 250 مليون دولار

بحسب رئيس جمعية رجال أعمال صناعة الأثاث في تركيا نوري غورجان.

وقال رئيس جمعية صناعة الأثاث التركي في تصريحات صحفية إنهم يهدفون للوصول إلى صادرات أثاث بقيمة 500 مليون دولار إلى ليبيا بحلول العامين القادمين، وذلك بالتزامن مع تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد في الوقت ذاته أن صادرات الأثاث إلى طرابس شهدت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة بعدما شهدت تراجعا في عام 2013.

وأضاف غورجان في تصريحاته أن قيمة صادرات الأثاث إلى ليبيا بلغت 118 مليون دولار عام 2018، وارتفعت بنسبة 70.3 بالمئة عام 2019، لتبلغ 201 مليون دولار.

وأشار إلى أن البلدين سيحققان الأهداف المنشودة من الصادرات، خاصة بعد أن أطلقت ليبيا 184 مشروعا بقيمة 16 مليار دولار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وجعلت المقاولين الأتراك هم من يتولون المشاريع فيها من جديد.

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