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شركة البريقة تستقبل آلاف الأطنان من غاز الطهي والبنزين والديزل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استقبال العديد من البواخر التي تحمل غاز الطهي والبنزين والديزل.

وبحسب البيانات الحديثة التي نشرتها الشركة عبر منصتها الرسمية على موقع فيسبوك فقد استقبلت منصة الرصيف النفطي ببنغازي الأيام الماضية شحنة غاز طهي على متن الناقلة “L.P.G”.

وضخت ناقلة الغاز GAZ VENTURE حوالي 7339 مترا مكعبا من غاز الطهي بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار، إضافة لتفريغ 32 مليون لتر من وقود البنزين بواسطة ناقلة الوقود DUKE.

كما تمت عملية ضخ وتفريغ حوالي 38 مليون لتر من وقود الديزل بواسطة ناقلة الوقود DUKE I.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العمليات تأتي لخدمة المواطن وتساهم في توفير احتياجاته من الغاز والبنزين، وذلك بسواعد شباب التسهيلات البحرية بمنصة الرصيف النفطي وبإدارتي التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية وتشغيل منطقة بنغازي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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