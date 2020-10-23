بوقعيقيص: ليبيا عادت لأهلها بفضل أنجيلا ميركل وستيفاني ويليامز

أشادت المحامية والناشطة السياسية أمال بوقعيقيص باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة على “فيسبوك” اليوم الجمعة: “أحيي الذين شاركوا في هذا المسار العسكري والأمني و أخلصوا النية للسلام، وأشكر كل فريق البعثة الأممية على جهودهم المضنية”.

وأضافت الناشطة العضو في الحوار السياسي المرتقب في تونس: “سيكتب التاريخ أن ليبيا عادت لأهلها وخيم السلام في ربوعها بفضل سيدتين أنجيلا ميركل وستيفاني وليامز”.

وواصلت: “حتى اليوم لازالت ليبيا تحفظ اسم أدريان بلت، وأظن أن اسم هاتين السيدتين سيبقى محفورا في الذاكرة الوطنية، احترامي ومحبتي بلا حدود للسيدات الفاعلات اللواتي يصنعن التاريخ”

وتابعت بوقعيقيص: “ونحن فلنمض معا نحو ليبيا جديدة بنوافذ مشرعة على غد واعد، وشراكة ناضجة محلية ودولية شعارها رابح رابح”.

وكانت بوقعيقيص كشفت عبر صفحتها على “فيسبوك” الاثنين الماضي عن اختيار البعثة الأممية لها ضمن فريق الحوار السياسي المقرر إجراؤه في 9 نوفمبر المقبل بتونس.