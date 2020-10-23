السراج يرحب باتفاق وقف إطلاق النار ويدعو إلى للوصول لمسار يقود سريعا إلى الانتخابات

أعرب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الجمعة عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار لتمهيد الطريق أمام المسارات الاقتصادية و السياسية.

ودعا السراج، إلى الاتفاق على «مسار يقود سريعا إلي الانتخابات»، واصفا إياه بأنه «الاستحقاق الذي سينهي أزمة الشرعيات التي أنهكت البلاد».

وقال السراج إن اتفاق وقف إطلاق نار دائم، «يحقن الدماء، ويرفع المعاناة عن المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية».

وجدد السراج، التأكيد على ضرورة بناء الدولة المدنية الحديثة مطالبا الجميع بأن يدركوا أنه «لا بديل عن التفاهم والتوافق وإنهاء الانقسام السياسي،».

وأكد السراج، أن دعوات السلام يجب أن لا تهمل قضية المساءلة، مؤكدا أنه لا تساهل مع من ادعى انه ارتكب جرائم حرب وخلف المقابر الجماعية والألغام قبل انسحابه، وذلك على حد قوله

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