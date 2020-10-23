المحجوب وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الجمعة أوضح أن وقف إطلاق النار في ليبيا مستمر طيلة المدة الماضية هناك تهدئة ولا توجد مواجهات عسكرية.

وأضاف: “لكن وقف إطلاق النار أخذ الآن منحى آخر بعد التوقيع عليه بشكل رسمي”.

وبيّن أنه سيترتب عن هذا التوقيع عددا من الإجراءات وفق مخرجات برلين سواء في المسار العسكري أو الاقتصادي أو السياسي.

وتابع: “هناك إجراءات مباشرة مثل فتح الطرق والمعابر وتسهيل الحركة وإجراءات غير مباشرة مثل تفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والأجانب”.

المحجوب ختم بالقول إن هذه الإجراءات تحتاج إلى من يقوم بها تحت رعاية الإرادة الدولية التي اجتمعت في برلين.