بن شرادة: التوافق على المناصب السيادية لا يعتبر نقلة في مسار حل الأزمة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن التوافق على المناصب السيادية ليس بالأهمية التي يمكن اعتبارها نقلة في مسار الأزمة.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس الخميس قال إن المسار الأمني هو المعضلة الكبرى وأنه لم يتم التوافق بشكل نهائي حتى الآن على توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن البعثة الأممية ركزت حوار “5 + 5” على وقف إطلاق النار وتشكيل قوة لحماية منطقة سرت والجفرة متمثلة في حرس المنشآت النفطية في حين أن توحيد المؤسسة ما زال لم يحسم.

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