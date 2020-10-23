سعيد: نرفض رفضا قاطعا تقسيم ليبيا وعلى الليببين أن يتولوا بأنفسهم البحث عن حلول للأزمة

ليبيا – استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد أمس الخميس وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية إلى الأوضاع في ليبيا حيث أشار سعيد إلى نجاح الدبلوماسية التونسية في احتضان حوار بين الفرقاء الليبيين في شهر نوفمبر المقبل،مؤكداً على ضرورة أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن الحلول التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده.

وأضاف أنه في حال وجود ضرورة لتتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة لأنه كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا، معربا عن يقينه بقدرة الليبيين على اختيار ما يريدون.

رئيس الجمهورية التونسي جدد تأكيده على أن تونس ترفض رفضا قاطعا تقسيم ليبيا، مبينا أن بلاده إلى جانب الشعب الليبي، هي من أكثر الدول تضررا من الوضع داخل القطر الليبي الشقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية