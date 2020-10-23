تونس: ملتقى الحوار الليبي سينطلق في التاسع من نوفمبر المقبل

ليبيا – أعلنت تونس أمس الخميس عن موعد انطلاق ملتقى الحوار الليبي الذي تستضيفه برعاية الأمم المتحدة.

الخارجية التونسية وفي بيان عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك” قالت إنه تحدد يوم التاسع من نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية.

وجاء ذلك خلال انطلاق أشغال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية “الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد برئاسة مشتركة تونسية مالطية،عبر تقنية التواصل المرئي عن بعدودول الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال‎.

وقال البيان: “رحب المشاركون في الاجتماع بدعوة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى احتضان بلادنا، للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020،تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وبحسب بيان الخارجية التونسية شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5 على أهمية إشراك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو.

وجددت تونس بحسب البيان الإعراب عن موقفها الثابت والداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه من خلال حوار ليبي ـ ليبي شامل برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن التدخلات الأجنبية.