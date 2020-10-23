غوتيريش: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن ترحيبه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الأطراف الليبية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد غوتيريش في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن اتفاق وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف غوتيريش أن الكثير من الليبيين قد عانوا لفترة طويلة من الصراع في البلاد، لافتا إلى أن الصراع الليبي خلف الكثير من الضحايا من الرجال والنساء والأطفال.

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