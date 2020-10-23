عقد الاجتماع الثاني حول تقديم التوعية والخدمات الصحية للأسر والأطفال

في إطار التعاون المستمر بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جائحة كورونا، عقد الأربعاء بقاعة الاجتماعات في مركز الدراسات الاجتماعية، الاجتماع التحضيري الثاني لمناقشة المقترح المقدم من قبل قسم العنف والحوادث بإدارة برامج الحماية، وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض حول تأثير جائحة كورونا على الأسرة والطفل اجتماعيا وصحيا.

حيث تمت في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون في تقديم التوعية والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع، وكيفية تذليل كل الصعوبات لوضع بروتوكول عمل لتحقيق أهداف المقترح.

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