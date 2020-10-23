موسكو وواشنطن تؤكدان على ضرورة حل الأزمة في ليبيا وسوريا وفقا للقانون الدولي

ليبيا – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف هاتفياً اليوم الجمعة مع سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان سبل حل الأزمة في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أنه تم خلال المحادثة بحث مسألة إدارة الأزمات في سوريا وليبيا استنادا إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي.

كما أشير إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية