شركة الواحة تبحث تقليل مخاطر أعمالها النفطية على البيئة

عقد رئيس شركة الواحة للنفط الخميس اجتماعا تقابلياً في مقر الشركة مع ممثلين عن إدارات العمليات والحفر و الهندسة ومساندة شركة التقنية الرائدة للاستشارات والتدريب وأنظمة الجودة، لبحث تطبيق معايير دولية التحسين المستمر بالصالة إلى تأهيل كوادر الشركة في مسعى منها لتعزيز وتطبيق أنظمة الإدارة وحماية البيئة “الأيزو”.

وركز الاجتماع على هو استمرار العمل على تقييم المظاهر البيئية، ةيأتي هذا التركيز على هذه الجوانب نظرا لحجم الشركة وأنشطتها الواسعة والمتنوعة والتي تتضمن أعمال الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز وتصديرها، ما يتطلب خلق محيط بيئي غير ملوث في المناطق المجاورة للعمليات المختلفة، مما يعزز جهود شركة الواحة للنفط والمؤسسة الوطنية، والتي تهدف لتخفيض آثار العمليات النفطية على البيئة والوصول الي أفضل النتائج، إلى جانب توفير بيئة خالية ‏من مخاطر التلوث البيئي .

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