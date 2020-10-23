غوتيريش : هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار لحلحلة الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مساء اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه وفدا المحادثات العسكرية الليبية، في جنيف “خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار” في البلاد.

غويتريش هنأ في مؤتمر صحافي عقد في مقرّ المنظمة الدولية في نيويورك، الفرقاء الليبيين لتغليبهم مصلحة أمتهم على خلافاتهم، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي تم الاتفاق عليه اليوم، خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار فيها قبل أن يشير إلى أن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار.

وناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير، داعيًا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

ووقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ 5+5، صباح اليوم، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة استمرت قرابة الأسبوع.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستفاني ويليامز، خلال مراسم التوقيع، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا”نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم”.

كما أوضحت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسة العسكرية الليبية، ويتضمن مغادرة جميع المرتزقة فورًا من البلاد.

وتستضيف تونس مطلع شهر نوفمبر المقبل، الحوارات الليبية ضمن مسار التسوية السياسية للأزمة المتفاقمة منذ عدة أعوام، وذلك برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وشهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.