جبهة النضال ترحب باتفاق وقف النار الدائم في ليبيا

أعلنت جبهة النضال الوطني الليبي، عن ترحيبها وارتياحها العميق بمناسبة التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف صباح هذا اليوم الجمعة.

واعتبرت الجبهة في بيان أصدرته، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بأنه خطوة إيجابية لترسيخ وقف إطلاق النار بشكل دائم والابتعاد عن لغة العنف والاقتتال بين أبناء البلد الواحد تمهيداً لطريق التعايش السلمي بين الليبيين وتجسيد السلام والاستقرار في الحياة اليومية وحل أزمة تنازع المشروعيات من خلال الاحتكام لإرادة الشعب.

وأكدت الجبهة في بيانها، أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار دائم يعد نقطة انطلاق هامة نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية الخانقة تتوج بالمصالحة الوطنية الشاملة، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ تدابير تعزيز الثقة المتبادلة والشروع في فتح الطرقات والمطارات وتبادل الأسرى.

كما دعت الجبهة في بيانها، أن يشمل ذلك الأسرى والمعتقلين من النظام الجماهيري والعمل على إعادة المهجرين قسراً لوطنهم ونبذ خطاب الكراهية والحقد ونشر خطاب المودة والإخوة، مثمنة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وطالبت الجبهة، بحقها المشروع في المشاركة في كافة مسارات الحوار الليبي، داعية لمزيداً من الحياد والموضوعية في التعامل مع الأطراف الليبية وضرورة حشد كل الجهود لإنقاذ الأرواح وتخفيف أثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية وجائحة كورونا على الشعب الليبي.

كما شددت الجبهة، على أهمية التمثيل العادل بين الأطراف الليبية لبلوغ بر الأمان وسيادة القانون من خلال التفاوض بوصفه “أساسياً” في عملية تعزيز ودعم التسوية السلمية للنزاع الليبي.