«مؤسسة النفط»: رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وقالت في بيان: “بالفعل أعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الامن والسلامة العامة و سلامة العمليات، حيث تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط من مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات” وفق قولها.

أضاف البيان: “إذ تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية فإنها تتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية وتعلن أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين و سيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع و سيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة و شمال بنغازي” وفق قوله.

وتابع البيان: “عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط و الميزانيات اللازمة لاجراء عمليات الصيانة واصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020م يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة و لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات” وفق تعبيره.