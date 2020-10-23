مصر تتطلع لمواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في المحادثات بجنيف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح البيان أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيحافظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد.

وأعرب البيان عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.

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