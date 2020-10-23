الأعلى السياسي و الاجتماعي لقبيلة أزوية يدين الاعتداء على حميد الصافي

أدان المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية، اليوم الجمعة، وبكل قوةٍ الاعتداءَ الإجرامي والإرهابي الذي تعرض له المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب حميد الصافي الزوي.

و عبر المجلس الأعلى للقبيلة وفي بيان له، عن “وقوف القبيلة وتضامنها الكامل مع الأستاذ حميد الصافي الزوي، معتبراً أن هذا الاعتداءُ الإجرامي اعتداءً على قبيلة أزوية، وعلى مجلس النواب الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وما يُمثّله مجلس النواب من إرادة سياسية وشعبية”.

وطالب المجلس الأعلى لقبيلة أزوية، في بيانه، السلطات الأمنية بمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة النكراء، وكشف نواياهم وأهدافهم من هذا الاعتداء الإجرامي الأثم، وإحالة من قاموا به للقضاء، لينالوا جزاءهم العادل.



وحمّل المجلس الأعلى لقبيلة أزوية، الجهات الأمنية والسلطات الرسمية المسؤولية الكاملة إزاء أي تقصير في المتابعة والمحاسبة، أو أي اعتداء آخرٍ.

وتابع المجلس، في بيانه: “أنه قد وقع الاعتداء الإجرامي والإرهابي فجر يوم الاربعاء الموافق 21/10/2020م، بمدينة بنغازي، بمقر إقامة المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب حميد الصافي، كما تعرض معه للاعتداء ابن قبيلة أزوية نوري طه أفكيرين الزوي، واتضح من خلال الاعتداء أن الجريمة لا علاقة ولا صلة لها بأي قضايا شخصية، وقد تكون لها غايات هدامة وخبيثة وماكرة، لا تريد لوطننا ولمدينة بنغازي سلماً وأمناً، ولا استقراراً وإزدهاراً”.