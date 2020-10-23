مخرجات اتفاق وقف اطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24

الاتفاق على عودة كافة القوات العسكرية المسلحة في كافة الجبهات إلى معسكراتها.

الاتفاق يشمل مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب أرضًا وجوًا وبحرًا خلال 3 أشهر.

الاتفاق لا يشمل الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة.

تم الاتفاق على تعليق كافة اتفاقيات التدريب الدولية داخل ليبيا ومغادرة فرق التدريب من البلاد.

الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات شرطة مشتركة.

الاتفاق على تشكيل غرفة عسكرية مشتركة من العسكريين النظاميين.

الاتفاق ينص على تصنيف المجموعات المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة الليبية.

الاتفاق على فتح الطريق البري والجوي، والحد من خطاب الكراهية وتبادل الأسرى وحماية المرافق النفطية.