مخرجات اتفاق وقف اطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24
الاتفاق على عودة كافة القوات العسكرية المسلحة في كافة الجبهات إلى معسكراتها.
الاتفاق يشمل مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب أرضًا وجوًا وبحرًا خلال 3 أشهر.
الاتفاق لا يشمل الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة.
تم الاتفاق على تعليق كافة اتفاقيات التدريب الدولية داخل ليبيا ومغادرة فرق التدريب من البلاد.
الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات شرطة مشتركة.
الاتفاق على تشكيل غرفة عسكرية مشتركة من العسكريين النظاميين.
الاتفاق ينص على تصنيف المجموعات المسلحة ودمجها في مؤسسات الدولة الليبية.
الاتفاق على فتح الطريق البري والجوي، والحد من خطاب الكراهية وتبادل الأسرى وحماية المرافق النفطية.
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