روسيا تجري مشاورات مع تركيا وقطر بشأن التطورات الليبية

أجرت وزارة الخارجية الروسية مشاورات مع وتركيا وقطر بشأن التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة إن نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف استقبل، سفير دولة قطر في موسكو فهد العطية.

وأضاف البيان: “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مشاكل الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في ليبيا وسوريا، وكذلك في الأراضي الفلسطينية”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي فيرشينين أجرى مشاورات مع نائب وزير خارجية جمهورية تركيا سادات أونال.

وتابعت: “جرت مناقشة مستفيضة للقضايا الموضوعية على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الوضع في ليبيا وسوريا، ومهام ضمان الأمن في الخليج، ومشاكل التسوية في الشرق الأوسط”.

وواصلت الخارجية الروسية في بيانها: “لوحظ بشكل خاص أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي للنزاعات القائمة على أساس إطار قانوني دولي معترف به بشكل عام، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، فضلاً عن احترام سيادة دول المنطقة وسلامتها الإقليمية”.

ووصل نائب وزير الخارجية التركي، إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، لبحث الملفين السوري والليبي، وفق ما أوردت السفارة التركية لدى روسيا.