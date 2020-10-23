الدرسي: اتفاق وقف إطلاق النار هدفه تفكيك المليشيات وإخراجها من ليبيا

وصف عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، بأنه “مفاجيء” ولم نكن نتوقعه، موضحا أن الهدف منه الضغط على المنطقة الغربية لإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات.

الدرسي وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز، أكد أن انسحاب الأتراك والسوريين من ليبيا مسألة وقت، والضغط والتحدي الأكبر هي المليشيات المسلحة في مصراتة وزليتن وطرابلس والزاوية.

وأوضح الدرسي أن سرت ستكون هي العاصمة لكل الليبيين ونقل المؤسسات السيادية لها سينهي ويجفف منابع تمويل المليشيات التي كانت تستحوذ على مؤسسات طرابلس.