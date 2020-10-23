الإهمال يهدد ميراث الحضارة الانسانية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24
– تمتلك ليبيا مواقع أثرية كثيرة تعود إلى مختلف مراحل الحضارة الإنسانية.
– أدرج عدد من المواقع الليبية على لائحة التراث العالمي.
– تمتلك هذه المواقع خصائص عالمية أهلتها لنيل شرف الاعتراف الدولي.
– هذا التراث الحضاري المميز مهدد وبشدة بسبب التسيب والإهمال وعدم المسؤولية.
– وثقت في الآونة الأخيرة عدد من الانتهاكات والاعتداءات على مواقع أثرية مهمة.
– آخر الاعتداءات تمت بالقرب من معبد زيوس الأثري في شحات “قورينا”.
– المعبد يعتبر واحدًا من المعالم الأثرية الهامة في العالم.
– يعد أكبر معبد إغريقي في ليبيا خصص لزيوس كبير الآلهة الإغريقية.
– يعتبر ثاني أكبر المعابد على لائحة المعابد المخصصة لعبادة كبير الآلهة اليونانية.
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