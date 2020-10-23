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الإهمال يهدد ميراث الحضارة الانسانية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 –  إنفوغرافيك 24

– تمتلك ليبيا مواقع أثرية كثيرة تعود إلى مختلف مراحل الحضارة الإنسانية.

– أدرج عدد من المواقع الليبية على لائحة التراث العالمي.

– تمتلك هذه المواقع خصائص عالمية أهلتها لنيل شرف الاعتراف الدولي.

– هذا التراث الحضاري المميز مهدد وبشدة بسبب التسيب والإهمال وعدم المسؤولية.

– وثقت في الآونة الأخيرة عدد من الانتهاكات والاعتداءات على مواقع أثرية مهمة.

– آخر الاعتداءات تمت بالقرب من معبد زيوس الأثري في شحات “قورينا”.

– المعبد يعتبر واحدًا من المعالم الأثرية الهامة في العالم.

– يعد أكبر معبد إغريقي في ليبيا خصص لزيوس كبير الآلهة الإغريقية.

– يعتبر ثاني أكبر المعابد على لائحة المعابد المخصصة لعبادة كبير الآلهة اليونانية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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