السراج يستجدي أبو راس للإفراج عن بعيو

افادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، التقى آمر كتيبة ما تسمى ثوار طرابلس المليشياوي “أيوب أبوراس”.

وقالت المصادر إن لقاء السراج بـ “أبو راس” جاء لاستجدائه لإطلاق سراح رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو.

ورجحت المصادر استمرار بعيو في منصبه على رأس مؤسسة الإعلام التابعة للوفاق.

هذا وكانت ما تسمى بغرفة عمليات بركان الغضب قد أعلنت الثلاثاء الماضي، القبض على بعيو، بينما لاقى هذا التصرف ردود فعل منددة داخل البلاد وخارجها.

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