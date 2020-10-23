رئيس المجلس التسييري سرت يطلع على سير العمل بشركة خدمات النظافة

في إطار متابعة بلدية سرت للعمل الخدمي قام رئيس المجلس التسييري، سالم عامر، بزيارة عمل للشركة العامة لخدمات النظافة، تابع خلالها مع رئيس لجنة الإدارة، بشير الأحرش، سير العمل، والمختنقات والاحتياجات العاجلة للشركة ومرافقها.

وأفاد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت بأن اللقاء تمحور حول نتائج الحملة الواسعة لنظافة المدينة وضواحيها وشوارعها الرئيسية والأحياء السكنية والميادين والمتنزهات والحدائق، كما نوقش ملف تأخر مرتبات العاملين بالشركة منذ شهور.

وأكد رئيس المجلس وقوف المجلس التسييري للبلدية إلى جانب الشركة ودعمها والتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالخصوص.

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