ليبيا
تركيب بوابات تعقيم ذاتية بمطار بنينا الدولي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
23 October, 2020
تم اليوم الجمعة ،الانتهاء من تركيب بوابات تعقيم ذاتية استعدادا لاستقبال الحركة الجوية مطار بنينا الدولي ،فضلا عن أجهزة تعقيم يدوي ووضع الملصقات الاسترشادية الوقائية التزاما بالتباعد الاجتماعي بين المسافرين لمنع حدوث عدوى فيروس كورونا.
هذا وتمت إجراءات التركيب بإشراف مكتب الأمن والسلامة التابع لإدارة مطار بنينا الدولي ،و بتعليمات من مدير عام مطار بنينا الدولي.
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