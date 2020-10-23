ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 October, 2020

تم اليوم الجمعة ،الانتهاء من تركيب بوابات تعقيم ذاتية استعدادا لاستقبال الحركة الجوية مطار بنينا الدولي ،فضلا عن أجهزة تعقيم يدوي ووضع الملصقات الاسترشادية الوقائية التزاما بالتباعد الاجتماعي بين المسافرين لمنع حدوث عدوى فيروس كورونا.

هذا وتمت إجراءات التركيب بإشراف مكتب الأمن والسلامة التابع لإدارة مطار بنينا الدولي ،و بتعليمات من مدير عام مطار بنينا الدولي.