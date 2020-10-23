المؤسسة الوطنية للنفط: رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن التعليمات أعطيت بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة و سلامة العمليات.

وأكدت المؤسسة مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات، مثمنة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية.

وتعهدت المؤسسة بالتمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية.

وأوضحت المؤسسة أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين و سيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع و سيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة و شمال بنغازي.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط و الميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة واصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلةعام 2020 يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة و لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات .

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