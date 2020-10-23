ترحيب ألماني بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

أعربت ألمانيا عن ترحيبها بالاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية اليوم الجمعة لإيقاف دائم لإطلاق النار في البلاد .

ومن جهته قدم السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريده له على تويتر تهانيه لجميع الليبيين و للبعثة الأممية في ليبيا على الاتفاق الموقع اليوم والذي وصفه بـ “الإنجاز الرائع” مشيرا إلى أنه أظهر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للحفاظ على سيادة ليبيا، وتحقيق السلام الدائم والوحدة الوطنية حسب قوله، مؤكدا أن هناك الكثير من العمل في الانتظار والذي ستقوم بلاده من أجله بدعم الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن أوفتشا، قبل نحو أسبوع قد أبدى استعداد بلاده لاتخاذ جميع الإجراءات ضد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا مؤكدا أن الإجراءات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي بحظر السفر وتجميد الأصول على الروسي “يفغيني فيكتوروفيتش بريجوزين” الشهير بـ”طباخ بوتين”؛ على خلفية اتهامات له بدعم مجموعة فاغنر في انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا، يُعد إجراء فعالاً.

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