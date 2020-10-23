رئيس الهيئة العامة للكهرباء يكشف عن الخطة المستقبلية لمجابهة نمو الأحمال

عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، فخري المسماري، مؤتمرا صحفيا أوضح من خلاله الوضع الحالي للشبكة الكهربائية، والنظرة المستقبلية لمجابهة نمو الأحمال.

المسماري قدم عرضا عرف فيه بنتائج الدراسة التي أقيمت بالتعاون بين الهيئة والشركة العامة للكهرباء شرح من خلاله بالتفصيل المشاكل وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

كما كشف عن الخطة المستقبلية للهيئة لمجابهة نمو الأحمال، ومنها إنشاء محطات كهربائية، وتنفيذ خط الغاز لتغذية محطات التوليد، والإسراع بتنفيذ خطوط نقل الطاقة بين المدن، بالإضافة إلى استحداث خطوط نقل جديدة، وتوفير كافة الاحتياجات من مكونات الشبكة الكهربائية.

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